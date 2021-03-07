ورشة لتعليم مهارات «السيرة المهنية»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع «لينكد إن» غداً ورشة عمل عن بـُعد بعنوان «طوري ملفك الشخصي»، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي انطلقت حملته لهذا العام تحت شعار «اختر التحدي».

وتستهدف الورشة، التي تنعقد بين الساعة 1:00 و2:00 ظهراً عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم»، طالبات الجامعات والخريجات الجدد والموظفات الجدد والباحثات عن عمل. وتركز الورشة، التي تقدمها المدربة مهاك مخيجاني، مدير حلول العملاء في «لينكد إن»، على تطوير معارف ومهارات المشاركات لتمكينهن من تنسيق ملفهن الشخصي الذي يتيح لهن إيجاد فرصة عمل مناسبة، وتعزيز حضورهن في الحياة العملية.

وتتيح الأكاديمية للراغبين في التسجيل للمشاركة في ورش العمل الافتراضية عبر الدخول على الرابط التالي على موقعها الرسمي: ‏‏www.badiri.ae