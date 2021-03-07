حيوانات تكتشف «كورونا»!

نجحت كلاب بوليسية مدربة في اكتشاف حالات الإصابة بوباء كوفيد- 19 الناجم عن فيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع من التقاطها بواسطة مسحات الأنف في تجارب بأحد نوادي كرة القدم البلجيكية.

وتم إجراء اختبار تجريبي حول مدى فعالية الاعتماد على حاسة الشم لدى الكلاب المدربة على اكتشاف الحالات الإيجابية لمرض كوفيد-19 على لاعبين في نادي كرة القدم البلجيكي KV Oostende.

وسبق الاعتماد على الكلاب البوليسية المدربة كوسيلة فحص الفيروسات لدى الوافدين الجدد في مطارات بلجيكا وفنلندا.

وبحسب موقع «العربية نت» فإنه تم تكليف الكلاب بشم مسحات تفوح منها رائحة العرق من إبط اللاعبين بحثًا عن أي علامات للعدوى، حيث سبق أن كشفت دراسات علمية وجود رائحة «ذات هالة مميزة» منذ اليوم الأول للإصابة، ولكن لا توجد حاليًا أجهزة أو أدوات تشخيص قادرة على التعرف على الرائحة، باستثناء نظام حاسة الشم شديد الحساسية للكلاب المدربة.



