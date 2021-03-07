لفتة إنسانية من السيسي تشعل مواقع التواصل

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توقف سيارته أمام أحد الباعة المتجولين في منطقة مدينة نصر شرقي القاهرة لشراء الفاكهة.

وقال بائع الفاكهة محمد حسن، الذى وجه الرئيس السيسي بعلاجه، إنه فوجيء بوجود الرئيس أمامه في شارع أحمد فخري أمام حديقة الطفل، موضحًا أن "الرئيس السيسي طلب شراء موز وصمم يدفع حساب الفاكهة، وقالي لازم تاخد حسابه".

وأوضح محمد حسن: "أعاني من مشكلة صحية في الأعصاب والنخاع الشوكي ولاحظ الرئيس صعوبة حركتي أثناء السير، وقام على الفور بالاتصال بوزيرة الصحة لمباشرة حالتي وأمر بعلاجي على نفقة الدولة". بحسب سكاي نيوز.

وأوضح أنه يجري حالياً عدداً من الأشعة والتحاليل بمستشفى دار الشفاء، مشيرا إلى أن هناك مندوبا من رئاسة الجمهورية يتابع حالته خطوة بخطوة.