الملكة إليزابيث لن تشاهد مقابلة هاري وميجان مع أوبرا

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن المقابلة المتلفزة لهاري وميجان مع صاحبة البرنامج الحواري الشهير، سوف يتم بثها في الولايات المتحدة ليل الأحد قبل بثها على قناة "آي تي في" البريطانية غداً الاثنين.

وأفادت صحيفة صنداي تايمز بأن الملكة لن تشاهد البرنامج، وبدلا من ذلك تركز على القضايا الوطنية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة صنداي إكسبريس أن تفكير الملكة ينصب "فقط على واجباتها و(زوجها الأمير) فيليب".

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، سوف يظهر العديد من أفراد العائلة الملكية في برنامج تلفزيوني، قبل ساعات فقط من بث مقابلة هاري وميجان، في برنامج " بي. سي وان" الذي تبثه القناة البريطانية مساء اليوم الأحد.

وتظهر الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال وكونتيسة ويسيكس في برنامج مسجل مسبقا "إيه سيليبريشن فور كومنولث داي"، والذي يتم بثه غداً الاثنين.