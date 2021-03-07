الفنانة المصرية غادة عادل تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل، عن إصابتها بكورونا وخضوعها للحجر المنزلي حالياً واتباعها بروتوكول العلاج.

يذكر أن غادة عادل كانت تقوم بتصوير فيلم جديد في الفترة الماضية، قبل اكتشاف إصابتها بالفيروس. وقد حذرت من خالطوها مؤخراً حال تأكدها من إصابته. بحسب "العربية".

كما من المنتظر أن تبقى في العزل المنزلي لحين تحسن حالتها الصحية، على أن تقوم بإعادة المسحة وانتظار نتيجتها الجديدة.

ومن المقرر أن تعود الفنانة إلى تصوير فيلمها الجديد تمهيداً لعرضه في الصيف المقبل وممارسة نشاطها الفني بشكل طبيعي، بعد شفائها.