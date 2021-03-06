«شكـراً فزاع».. عنوان ختام «فزاع لليولة»

دبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اختتمت ليلة أمس الأول (الجمعة)، الحلقة الأخيرة من النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

ورفعت الحلقة الختامية شعار «شكراً فزاع» في تقرير مميز تم عرضه لشكر، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الداعم للرياضات التراثية، والذي بنفسه يعد مثالاً يحتذى به، كفارس للخيل وشاعر القصيد المعبر وعاشق التحديات، ليكون المحفز لأبناء الوطن للتمسك بالتراث والسعي دائماً نحو التفوق والريادة.

وقام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج اليويل محمد عبدالله بن دلموك بلقب الموسم الحالي وكأس فزاع الذهبي، كما توج عبيد النعيمي بجائزة اليويل المتميز، وذلك بحضور عبدالله بن حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومديري الإدارات في المركز وممثلي الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة للحدث، وذلك في مسرح الميدان بالقرية العالمية في دبي.

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يكرم محمد بن دلموك الفائز بالكأس الذهبي (الصور من المصدر)

وجاءت الحلقة الختامية، حافلة على كافة الصعد وتزين مسرح الميدان بأبهى حلة ليسدل الستار على الموسم الأضخم من نوعه، مع إقامة منافسات شاملة في هذا العام لم تقتصر على اليولة فقط، بل مجموعة من المسابقات التراثية والثقافية والرياضية والاجتماعية والأدبية وهي: عد القصيد، الرماية، القدرة «بالخيل»، الركض «بالهجن»، إلى جانب المنافسة الرئيسية في اليولة.

وكان الترقب محفوفاً بالأمل للمتسابقين اللذين تنافسا على المركزين الأول والثاني، حتى فصلت لحظات إعلان البطل الجديد فارس الميدان الجديد، لينال كأس فزاع الذهبي لهذا الموسم، محمد عبدالله بن دلموك بعد تفوقه في المرحلة النهائية على محمد سالم بن دغاش العامري.

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يكرم محمد بن دلموك الفائز بالكأس الذهبي (الصور من المصدر)

اليويل المتميز

توقع اليويلة أن يحصد جمعة بالعبد أو عبيد النعيمي أو راشد بن حرمش المنصوري أو عبدالله النقبي جائزة «اليويل المتميز»، وهي التي تمنح لليويل الأكثر تميزاً من ناحية الأخلاق والتعامل مع زملائه والمنظمين والتزامه وغيرها من الأمور التي تجعل مشاركته في هذا الموسم محل تقدير الجميع، وفي إطار التوقعات حصد عبيد النعيمي هذا اللقب وجائزة اليويل المتميز.

حسين الجسمي يؤدي باقة من أغانيه

الفن الإماراتي

وشارك في إحياء الحلقة الختامية نخبة من الفنانين: حسين الجسمي، أحلام الشامسي وعيضة المنهالي.

وألهب الفنان حسين الجسمي حماس المسرح بتقديم أغنية بعنوان «قول وفعل»، للشاعر محمد المر بالعبد، وأضاءت الفنانة أحلام الشامسي مسرح الميدان بأغنية «حصن الكريم»، وتألق الفنان عيضة المنهالي على مسرح الميدان بأغنية «البصير»، وهي من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد.