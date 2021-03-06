هشام سليم.. مسؤول كبير

القاهرة (الاتحاد)

يعود هشام سليم إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب، من خلال مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي يعرض في رمضان المقبل، ويشاركه بطولته أحمد عز، وهند صبري، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وقال سليم لـ «الاتحاد»: إنه يجسد في أحداث المسلسل المأخوذ من ملف المخابرات العامة المصرية، شخصية مسؤول كبير برتبة لواء في جهاز المخابرات، يتولى مسؤولية جمع المعلومات عن الأفراد الخائنين للوطن، من خلال عدد من الضباط العاملين معه، وأشار إلى أنه كان مقرراً عرض المسلسل خلال شهر رمضان الماضي، ولكن تأخر تصوير العديد من مشاهده التي استلزمت سفراً إلى عدد من الدول العربية والأوربية بسبب ظروف جائحة «كورونا» تسبب في تأجيله، وكان سليم شارك في رمضان قبل الماضي في الجزء الثالث من «كلبش» مع أمير كرارة، وجسد فيه شخصية ضابط في وزارة الداخلية يتقدم باستقالته ويؤسس شركة أمن خاصة، وبمرور الأحداث يتهم بالتورط في أعمال تجسس، وشارك قبله في العديد من المسلسلات الرمضانية، ومنها: «اختفاء»، و«بين عالمين»، و«حرب الجواسيس»، و«ظل المحارب»، و«في إيد أمينة»، و«درب الطيب»، و«ملك روحي»، و«ليالي الحلمية» بأجزائه الستة.