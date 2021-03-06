صابرين: «زي البيت الوقف» يناقش ظاهرة العنوسة

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل صابرين حالياً تصوير دورها في مسلسل «زي البيت الوقف»، الذي يعرض في رمضان المقبل، ويشاركها بطولته زينة، وأحمد السعدني، وإخراج عصام عبدالحميد.

وقالت صابرين لـ «الاتحاد»: إن المسلسل يدور في قالب اجتماعي درامي مشوق، ويتعرض لمشاكل الزواج وظاهرة العنوسة التي تعانيها العديد من الفتيات بسبب غلاء الأسعار، وإصرار الأهالي على إرهاق العروسين بالعديد من المطالب المادية الصعبة، وأشارت إلى أنها تتفاءل بعرض مسلسلاتها خلال شهر رمضان، حيث حققت فيها نجاحاً كبيراً جماهيرياً ونقدياً، ومنها: «ضمير أبلة حكمت»، و«ليالي الحلمية»، و«أم كلثوم»، و«جمهورية زفتى»، و«شيخ العرب همام»، و«وادي الملوك»، و«الشك»، و«أفراح القبة»، وكان آخرها «ليالينا» في رمضان الماضي.

وكشفت عن أنها تعاقدت مؤخراً على المشاركة في مسلسل «حكاية ورا كل باب» من إخراج سميح النقاش، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، حيث تقدم كل حكاية في خمس حلقات، وتلعب صابرين بطولة حكاية بعنوان «كورونا»، ويعرض المسلسل بعيداً عن شهر رمضان.

وأبدت سعادتها بطرح الملصقات النهائية لفيلم «الإنس والنمس»، الذي يعرض تجارياً للجمهور في عيد الفطر المقبل، وتشارك في بطولته مع محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وتجسد فيه شخصية شقيقة بطلة الفيلم التي ترتبط بقصة حب مع شاب، وتحول المشاكل دون تتويجها بالزواج، وقالت إنها تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام منذ شاركت في «تراب الماس» مع آسر ياسين، ومنة شلبي عام 2018.