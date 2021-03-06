الفنانة إيناس مكي تكشف حقيقة الوضع الصحي لشقيقها

كشفت الفنانة إيناس مكي، تفاصيل الوضع الصحي لشقيقها النجم أحمد مكي بعد إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي تحدثت فيه عن أسباب اختفائها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.

وقالت إيناس مكي في حديث مع موقع "سكاي نيوز" إن شقيقها الفنان أحمد مكي يتمتع بصحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وسيجري المسحة الثانية خلال أيام، نافية الإشاعات التي قالت إنه في حالة متدهورة ولا يستطيع التنفس.

وأضافت "كل ما يتردد في هذا الصدد ما هو إلا شائعات، وأنا أحرص على الاطمئنان عليه يومياً والتحدث معه"، مشيرة إلى أنه سيستأنف نشاطه الفني بعد أيام قليلة، عند ثبوت تعافيه من الفيروس.

وتحدثت مكي عن الحملة التي يتعرض لها شقيقها عبر مواقع التواصل من قبل "اللجان الإخوانية"، بعد مشاركته في مسلسل "الاختيار 2"، موضحة أن البعض شمت في مرضه عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت: "للأسف هؤلاء مرضى نفسيون. مكي يرفض الرد على أمثال هؤلاء، على الرغم من أننا نتلقى رسائل بها سب من قبلهم، لكننا لا نرد عليها نهائياً".

وبموازاة تلك الرسائل الشامتة من قبل "اللجان"، فإن جمهور مكي واصل توجيه رسائل محبة وأمنيات بالشفاء والتعافي السريع من فيروس كورونا.

ويجمع مسلسل "الاختيار 2" مكي بكريم عبد العزيز، ويعتبر الجزء الثاني من العمل الوطني "الاختيار" الذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة.



