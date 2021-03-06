يعثر على رزمة عائمة محظورة!

عثر غواص عن طريق الصدفة أثناء ممارسته الغطس قبالة فلوريدا كيز على رزمة ضخمة من الكوكايين تزيد قيمتها عن 1.5 مليون دولار.

وقال مكتب عمدة مقاطعة مونرو بفلوريدا في بيان، إن أحد الغواصين بالقرب من كريج كي، وهي جزيرة في وسط فلوريدا كيز، أبلغ عن العثور على رزمة مخدرات كبيرة عائمة، بحسب موقع "سكاي نيوز".

واستجابت دورية بحرية أميركية للبلاغ، حيث وجدت بالفعل رزمة كبيرة، تحتوي على 25 قطعة من الكوكايين، تزن 30.8 كيلوغرام تقريباً.

وقيّمت السلطات المخدرات التي عثر عليها بأكثر من 1.5 مليون دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل التي تتعلق بمصدرها، أو كيفية وصولها إلى المكان.



