بعد سنوات من القطيعة.. السدحان والقصبي من جديد!

أعلنت هيئة الترفيه السعودية ومجموعة MBC الاتفاق على إنتاج عمل مشترك يعيد الثنائي الأشهر عبدالله السدحان وناصر القصبي إلى الشاشة بعد قطيعة بين النجمين.

وبعد إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ عودة ثنائي الكوميديا السعودي الشهير السدحان والقصبي إلى الشاشة قريباً، قال ناصر القصبي عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "جهودك خيرة ومقدرة دائماً يابو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات".

من جهته، قال الفنان السدحان في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على "تويتر": بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر الجميل كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله التوفيق في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة كذلك، لأنك دائماً سباق لفعل الخير والصالح العام، شكراً لك".

يذكر أن الثنائي الشهير ارتبطا فنياً منذ البدايات، وقدما سوياً العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، أكثرها شهرة "طاش ما طاش"، و"كلنا عيال قرية"، التي حققت مشاهدات عالية، وباتت من ضمن يوميات الفرد السعودي خلال الموسم الرمضاني.



