رحيل الفنانة سوسن ربيع متأثرة بـ«كورونا»

توفيت الفنانة المصرية سوسن ربيع، صباح السبت، عن عمر يناهز 59، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتدهورت حالة الفنانة سوسن ربيع الصحية وتم نقلها إلى الرعاية المركزة بالمستشفى، قبل أن تنتقل اليوم إلى رحمة الله بسبب مضاعفات الفيروس، لتنضم إلى رجاء الجداوي وهادي الجيار ويوسف شعبان، الذين رحلوا إثر إصابتهم بكورونا.

وأعلن عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر عن رحيل الفنانة سوسن ربيع عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلاً: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة سوسن ربيع.. رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان».

وبدأت سوسن مشوارها الفني وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون المصري، وشاركت في البرنامج الاجتماعي الشهير «حياتي».

كما شاركت في مسلسل برج الحظ ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والناس والفلوس وأدركني يا دكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون.

يشار إلى أنها من مواليد 7 يونيو 1962، حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس وعادت قبل 3 سنوات إلى التمثيل بعد اعتزال دام 15 عاماً، وشاركت في مجموعة من المسلسلات والمسرحيات، كان آخرها العرض المسرحي «المتفائل».



