كيم كارداشيان تروي تعرضها للتنمر

انتقدت كيم كارداشيان من يتنمرون على الآخرين وينتقدونهم بسبب أجسامهم متذكرة تعرضها للإحراج عندما هوجمت بسبب زيادة وزنها خلال حملها الأول.

وروت كارداشيان بشكل مفصل في منشور على انستجرام كيف تم تشبيهها بحوت خلال المراحل الأخيرة من حملها في 2013 ومقارنتها بشكل غير موات مع كيت زوجة الأمير وليام التي كانت حاملا أيضا في ذلك الوقت.

وقالت "كنت أبكي كل يوم بسبب ما حدث لجسدي وبشكل أساسي بسبب ضغوط المقارنة المستمرة مع ما يعتبره المجتمع الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الشخص السليم.

وأضافت كارداشيان، 40 عاما "كنت أشعر بالخجل كل أسبوع بسبب قصص الغلاف التي جعلت عدم شعوري بالأمن مؤلما جدا إلى حد عدم استطاعتي مغادرة المنزل لعدة أشهر بعد ذلك. لقد حطمني حقا".

أنجبت كارداشيان ابنتها نورث في يونيو حزيران 2013. وأنجبت ابنها سانت في 2015 ثم أصبح لها طفلان فيما بعد عن طريق أم بديلة بسبب مضاعفات صحية. وتقدمت كارداشيان الشهر الماضي بطلب للطلاق من مغني الراب كاني وست بعد زواج دام نحو سبع سنوات .