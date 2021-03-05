«كن رياضياً» يعزز صحة كبار المواطنين

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مؤخراً برنامج «كن رياضياً»، الذي يتم تفعيله ضمن المنتدى الصحي بنادي «بركة الدار»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويستهدف كبار المواطنين والمقبلين على المرحلة، وكذلك أفراد أسرهم، وتركز المبادرة إلى تعزيز نمط الحياة الصحية لمختلف شرائح هذه الفئة من النساء والرجال، عبر دمج عناصر الحياة العصرية الصحية مع الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية، بما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي بين أفراد المجتمع كافة.

وقالت فاطمة عزيز المرزوقي اختصاصية رعاية صحية بنادي بركة الدار إن برنامج «كن رياضي» يتم تفعيله ضمن المنتدى الصحي بنادي بركة الدار، ويستهدف كبار المواطنين والمقبلين على المرحلة، وكذلك أفراد أسرهم، ويتم تفعيله حالياً بين المؤسسة ومجلس أبوظبي الرياضي، حيث يقدم مدربو مجلس أبوظبي الرياضي، الورش الرياضية التفاعلية، كل يوم اثنين، من الساعة 5 إلى 6 مساء، وبينما النساء تستفيد في هذه الورش والحصص الرياضية كل يوم أربعاء، من الساعة 6 و45 دقيقة إلى الساعة 7 و45 دقيقة، مؤكدة أن هذا البرنامج سيفعل طوال السنة.

منتديات

وعن الأنشطة التي سيستفيد منها كبار المواطنين والمقبلون على هذه المرحلة خلال الشهر الكريم قالت: «سيتم التركيز خلال شهر رمضان على 3 منتديات، منها منتدى «سعادتي»، ويتناول تعزيز جودة حياة كبار المواطنين من الناحية النفسية، و«الثاني» التثقيفي الذي يشمل الجانب الديني والاجتماعي، أما «الثالث»، فيتعلق بالجانب الصحي وكيفية الحفاظ على التغذية وصحة البدن في رمضان.

عن أهمية الحركة والنشاط البدني لكبار السن، قال الدكتور أسامة اللالا اختصاصي توعية صحية في مجلس أبوظبي للرياضة.. إن الرياضة من العوامل المهمة جداً لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والعقلية لكبار المواطنين، مؤكداً أنه مع التقدم في العمر تحدث بعض تغيرات على مستوى عمل العضلات وارتفاع ضغط الدم والسكر، وتتأثر الحواس كالشم والذوق، وهنا يأتي دور الحركة والنشاط البدني، الذي يعتبر من الناحية الصحية والفزيولوجية عاملاً يؤدي إلى تعزيز وتعديل نمط الحياة بصورة إيجابية، حيث تصبح لدى كبير السن القدرة على الاعتماد على ذاته وليس عالة الآخرين، كما أن النشاط البدني يساعد بشكل كبير على زيادة وكفاءة القلب، وبالتالي يكون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما تحسن الحركة ضغط الدم، لأننا نعرف أنه مع تقدم العمر، تتصلب الشرايين.

«بركة الدار»

وأوضح أن النشاط البدني يعمل على بناء شبكة من الأصدقاء، لأن الدراسات أثبتت أن كبار السن كلما كان لديهم أصدقاء قريبون منهم قلت احتمالية تعرضهم للأمراض، فهذا البرنامج «بركة الدار» له تأثير عال جداً على صحة كبار المواطنين، كما يعمل على وقايتهم من الأمراض المزمنة، ويحسن حياتهم الاجتماعية والنفسية، ما ينعكس على المجتمع أيضاً. وأضاف: دائما نقول إن الإنسان لا يتوقف عن الحركة إذا شاخ، وإنما الإنسان يشيخ عندما يتوقف عن الحركة ورسالتنا إلى الجميع شجعوا أبائكم على ممارسة الرياضة، ولو عشر دقائق في اليوم فإنها ستؤثر وبشكل إيجابي في الصحة النفسية والعقلية لكبير السن، كما أن الحركة البدني مهمة جداً في الصحة التفسية والعقلية للكبار السن، وبالتالي للمجتمع.