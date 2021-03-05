«اللّبلابي».. وجبة الشتاء

ساسي جبيل (تونس)

«اللبلابي»، أكلة شعبية تونسية مكونة أساساً من الحمص المسلوق والهريسة «أحد التوابل الأكثر شعبية في تونس، وهي الشطة، أو معجون الفليفلة الحارة ومصنوعة من الفلفل الأحمر والثوم والكمون والملح والبهارات»، والبيض وزيت الزيتون، وهي مكونات تسكب كلها فوق الخبز المفتت الذي عادة ما يكون خبزاً قديماً.

ويطبخ الحمص في الماء والملح، ثم يسكب المرق في إناء على الخبز المجفف ليضاف إليها التونة وملعقة من الكمون وبيضة غير ناضجة، وكأس من زيت الزيتون، وملعقة من الهريسة الحارة، ويفضل الكثيرون تناول هذه الأكلة ممتلئة بالبهارات والفلفل الأحمر والهريسة حتى تكون حارة المذاق.

في الصباح الباكر

ومن جهة أخرى، فإن «اللبلابي»، في متناول الطبقات الشعبية، إذ لا يزيد سعرها على ثلاثة دنانير تونسية «أكثر من دولار واحد بقليل»، وتقاوم البرد القارس في فصل الشتاء، ما يجعلها تكون الأكلة المفضلة لدى عامة التونسيين، وتجد الإقبال الواسع وخاصة في الأسواق والأنهج والأزقة والأحياء الشعبية بشكل خاص، رغم انتشارها في السنوات الأخيرة حتى في أرقى المطاعم والفنادق.

وتعرف أكلة «اللبلابي» أوقات الذروة لاستهلاكها، خصوصاً في الصباح الباكر من الأيام الباردة وأيضاً في المساء، ويعود ذلك بالأساس إلى طبيعة الأكلة الحارة واللاذعة، والتي تمنح المستهلك لهذا «اللبلابي» نشاطاً وحيوية ودفئاً، وتقي جسمه من نزلات البرد.

حرارة الجسم

ومن جهتها، قالت المختصة في التغذية بالمعهد الوطني للتغذية، مريم كشك، إنّ طبق «اللبلابي» وجبة متوازنة تساهم في ارتفاع حرارة الجسم، فضلاً عن أنها تقوي جهاز المناعة وتوفر العديد من الحريرات للجسم بفضل احتوائها على مكونات تمنح النشاط والحيوية وحتى الدفء للمستهلك.

وأضافت كشك أن هذه الأكلة تحتوي على مكونات مهمة وأساسية لها فوائد صحية كبيرة للمستهلك، خاصة منها الحمص الغني بالبروتينات النباتية والحديد، وزيت الزيتون الذي يقي القلب من تصلب الشرايين والغني بالدهون، أما الطباخ «ولد عمر»، فأكد أن عمله في هذه الحرفة مربح وغير مكلف.