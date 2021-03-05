أغرب طرق إنقاص الوزن

ترجمة عزة يوسف

يدرك الجميع أن الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن تتضمن الالتزام بحمية صحية وممارسة الرياضة، إلا أن البعض قد يلجأ إلى بدع غريبة للتخلص من الوزن الزائد بسرعة، والتي قد تشكل خطورة على حياتهم، وفقاً لموقع «Stars Insider».

البسكويت والمياه الغازية

كان الشاعر الرومانسي، الذي عاش في القرن التاسع عشر، شديد الهوس بوزنه، وكان يعيش بشكل أساس على البسكويت والمياه الغازية أو البطاطا المنقوعة في الخل، ويرتدي عدة طبقات من الصوف لمساعدته على التعرق وفقدان السعرات الحرارية الزائدة.

المضغ

في مطلع القرن العشرين، أثار هوراس فليتشير، الناشط في مجال الطعام الصحي، فكرة أن مضغ العناصر الغذائية حتى يتم استخلاص النكهة منها ثم بصق المواد الليفية طريقة سريعة لإنقاص الوزن. وربط خبراء الصحة في عصرنا الحالي هذا النوع من السلوك باضطرابات تناول الطعام، ويمكن أن يكون هذا الاضطراب مصحوباً بفقدان الشهية.

الزرنيخ

كثرت في القرن التاسع عشر الحبوب التي تَعِد بفقدان الوزن الزائد سريعاً، رغم أنها تسبب تسمم غالبية مستخدمها، حيث تحتوي على الزرنيخ والإستركنين، وكلاهما يمكنه التسبب في الوفاة عند تناول جرعات كبيرة.

صابون الدهون

بدأت بعض الشركات في عشرينيات القرن العشرين بيع صابون قيل إنه يخلص الجسم من الدهون.

السعرات المقيدة

في القرن السادس عشر، بدأ نبيل البندقية وراعي الفنون لويجي كورنارو اتباع حمية غذائية مقيدة للسعرات الحرارية، حيث كان يقيد نظامه الغذائي إلى 350 جم فقط (ما يعادل وزن موزتين) من الطعام يومياً، بما كان يشمل قطعة خبز وصفار البيض وقطعة لحم وحساء.

الجمال النائم

لاقت فكرة النوم لتجنب الجوع الكثير من الاستحسان في منتصف القرن العشرين، ومن أتباعها إلفيس بريسلي الذي أدخل نفسه ذات مرة في غيبوبة ليفقد وزنه، ولا تزال البدعة تلقى رواجاً حتى يومنا الحالي.