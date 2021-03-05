الأرقام.. أفراح وأتراح

حسونة الطيب (أبوظبي)

تكتنف الأرقامَ أسرارٌ كثيرةٌ، ويكاد يكون لكل عدد حكاية وقصة مثيرة للدهشة مرة، وللاستغراب أخرى، ومع العلم أن الأرقام التي نستخدمها اليوم هندية، بينما التي يستخدمها الغرب عربية، اكتسبت بعض الأرقام مدلولات وصفات رمزية في لهجتنا العامية، تميزها عن غيرها.

100

العدد 100، يصف تمام الحال، كأن يقول الشخص في رده على السائل عن حاله، 100 في الـ 100، أو اكتمال العمل وإنجاز مهمة معينة.

كما يدل الصفر على أن الشخص عاد مثلاً من مهمة ما بلا نتيجة، أي صفر اليدين، وعادةً ما يدل رغم أهميته الكبيرة في تركيب الأعداد، على لا شيء، وكثيراً ما يحبط الناس بالنتيجة صفر، في كل شيء، سواء في معدلات نتائج الامتحانات أو حتى في المباريات الرياضية. كما يستخدم الرقم 100، مرادفاً للتحذير أو الامتعاض عن التقصير في إنجاز مهمة ما مثل، حذرتك 100 مرة أو أخبرتك 100 مرة، لكن لم تعر الأمر اهتماماً.

10

الرقم 10، عادة يستخدم للدلالة على جودة الشيء أو الفعل، مثل قول 10 على 10، التي تعني الكفاءة والإتقان في عمل الشيء، كما يستخدم الرقم 10 للانتباه والتحذير مثل، القول لتنبيه شخص آخر: افتح عيونك 10 على 10.

2

الرقم 2، يعبر عن طول الفترة الزمنية مثل القول: انتظرت فلان لساعتين أو للتعبير عن الملل من حديث شخص ما بالقول، جلس يتحدث لساعتين، على الرغم من أن المدة ربما تكون أقصر من ذلك بكثير.

7

يدل الرقم 7 في الوصف، على الحيرة الشديدة أو البحث المضني والمتواصل عن شيء أو شخص ما مثل، «داخ فلان 7 دوخات» للحصول على شيء ما، أو للتعبير عن النوم العميق أحياناً.

1000

ارتبط الرقم 1000، بالتهنئة، حيث ظل الناس يتداولونه للتبريكات مثل، 1000 مبروك أو للحمد مثل، 1000 حمداً لله على السلامة، حيث لا تجد من يقول 100 أو 50 مبروك أبداً.