كيف نتجنب كارثة مناخية؟

يضع بيل غيتس في كتاب «كيف نتجنب كارثة مناخية؟» مخططاً عملياً للطريقة التي يستطيع بها العالم أن يصل إلى هدف صفر انبعاث» للغازات المتسببة في الاحتباس الحراري قبل فوات الأوان لتفادي كارثة مناخية محققة. غيتس قضى زهاء عقد من الزمن في بحث أسباب تغير المناخ وتأثيراته. وبمساعدة خبراء في مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والهندسة والعلوم السياسية والمالية، ركز على ما يجب فعله من أجل وقف انزلاق الكوكب إلى كارثة بيئية محققة. وفي هذا الكتاب، لا يكتفي غيتس بشرح لماذا يجب التحرك بسرعة من أجل تحقيق هدف «صفر انبعاثات»، ولكنه يشرح أيضاً تفاصيل ما ينبغي أن نفعله لبلوغ هذا الهدف المهم للغاية. والمخطط العملي والملموس الذي يرسمه غيتس لبلوغ هذا الهدف لا يقتصر على سياسات ينبغي على الحكومات تبنيها، وإنما يشمل أيضاً ما نستطيع - نحن كأفراد - فعله من أجل الإبقاء على حكوماتنا ومشغّلينا وأنفسنا مسؤولين في هذا الجهد المهم.