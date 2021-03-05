تحذير كندي من الخبز الأبيض والمعكرونة

أشرف جبريل

حذر علماء جامعة «سيمون فريزر» الكندية من الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، وأكدوا أنها تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وقد تتسبب في الوفاة المبكرة.. وبينت الدراسة التي نشرها موقع «مير24»، أن الكربوهيدرات المكررة الموجودة في الكرواسون والخبز الأبيض والمعكرونة تتحلل بشكل أسرع، وتؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مستويات خطيرة.. ووجد العلماء أن أفراد «عينة الدراسة»، الذين تناولوا أكثر من سبع حصص من الحبوب المكررة يومياً، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 33%، وبالسكتة الدماغية بنسبة 47%، كما كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 27%.

وحث الباحثون الجميع على التفكير بشكل جدي في استبدال منتجات الدقيق الأبيض بخيارات تتضمن الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير.