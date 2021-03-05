عامل نظافة يصبح نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي

تحول عامل نظافة في فرنسا إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره رسائل تحث على احترام البيئة.

فبعدما سئم من إلقاء الناس القمامة في شوارع العاصمة باريس، لجأ لودوفيك فرنسيسشت إلى تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي لنشر رسالته: "ضعوا نفاياتكم في صندوق قمامة".

اشتهر الرجل، البالغ من العمر 45 عاماً، في فرنسا بنشر مقاطع فيديو وهو يجمع أكواما من القمامة ويرقص ويطلق مناشدات من أعماق القلب تدعو الناس للحفاظ على الكوكب نظيفاً.

يتابع حسابه على تطبيق "تيك توك" 59 ألف فرد، وجمع 608 آلاف "إعجاب"، وبلغ عدد مشاهدات بعض مقاطعه المصورة مئات الآلاف.

خلال عمله في حي (لِيال) بوسط باريس، أمس الخميس، توقف شاب عن تناول وجبته السريعة ليسأله "هل أنت رجل التيك توك؟".

قال عامل النظافة إنه كان يجمع أعقاب السجائر من حديقة الأسرة والحقائب الورقية من الشارع منذ كان في السابعة.

عمل فرنسيسشت من قبل في رعاية مرضى السرطان والتوحد، لكنه يقول إن رسالته الحقيقية هي جمع القمامة. وقال "حلمي بسيط.. كوكب نظيف".

وأضاف أنه يعمل سبع ساعات يومياً ويحصل على راتب قدره نحو 1500 يورو (1789 دولاراً) شهرياً بعد استقطاع الضرائب.

تحظر السلطات الفرنسية تناول الأطعمة والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي في ظل قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد مما يدفع الناس لشراء الوجبات الجاهزة وهو ما أدى إلى زيادة القمامة في الشوارع والمزيد من العمل من جانب فرنسيسشت.