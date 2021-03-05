الأمير فيليب يعود للمستشفى بعد عملية في القلب

عاد الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في العاصمة لندن بعدما خضع «لجراحة ناجحة» جراء مشكلة سابقة كانت موجودة في القلب.

وقالت مصادر صحفي بريطانية، اليوم الجمعة، إن الأمير فيليب (99 عاما)، «خضع لجراحة ناجحة لمشكلة سابقة كانت موجودة في القلب في مستشفى سانت بارثولوميوز في مدينة لندن يوم الأربعاء، قبل ثلاثة أشهر من عيد ميلاده المئة».

ودخل الأمير فيليب المستشفى الخاص في لندن يوم 16 فبراير للعلاج من عدوى عندما أصيب بوعكة صحية في قصر «ويندسور». ثم انتقل إلى مستشفى «سانت بارثولوميوز»، يوم الاثنين لإجراء الجراحة في القلب قبل أن ينقل مجددا إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حسبما أكد قصر «باكنجهام» لوكالة أنباء «بي ايه ميديا».

ونقلت الوكالة عن القصر القول: «من المتوقع أن يظل الدوق في المستشفى لمواصلة العلاج لعدد من الأيام».