أمازون تفتتح أول متجر دولي بدون كاشير

دشنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الخميس للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، متجر سوبرماركت يتيح التبضع من دون المرور عند الصندوق، في مرحلة جديدة في المنافسة المحتدمة مع المتاجر التقليدية.

وأشارت الشبكة في بيان إلى أن متجر "أمازون فريش" في مركز "إيلينغ برودواي" التجاري "هو أول متجر في بريطانيا يتيح التبضع ثم الخروج مباشرة" من دون الانتظار عند صندوق للدفع. كما أن المتجر هو الأول غير الافتراضي للشبكة العملاقة خارج الولايات المتحدة.

ويكتفي الزبائن بمسح رمز شريطي على هواتفهم الذكية عند الدخول ثم التبضع واختيار مشترياتهم ثم الخروج مباشرة.

ومن دون الحاجة للمرور على الصندوق، تُخصم قيمة كل سلعة يسحبها الزبون من الرف تلقائياً من حسابه بواسطة التطبيق المحمّل على هاتفه.

ويعمل المتجر من خلال أجهزة استشعار وكاميرات وخوازرميات تعمل بتكنولوجيا "التعلم المتعمق" التي تتيح للآلة التعلم تلقائياً، بحسب فيديو ترويجي نشرته "أمازون".

ويتيح المتجر "تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحمل علامة "مصنوع من أمازون" بينها اللحوم والأسماك والخضار والمخبوزات والأطعمة الجاهزة والحاجات الأساسية".

وسيكون المتجر "مشابها لعشرين متجر "أمازون غو" في الولايات المتحدة لكنه سيحمل علامة "فريش" التجارية المستخدمة أصلاً في بريطانيا للبقالة الإلكترونية"، مع سلسلة مواقع أخرى من المقرر افتتاحها في لندن.

وقد عززت الجائحة موقع "أمازون" الأساسي في قطاع التوزيع في ظل تدابير الإغلاق التي ألزمت مئات ملايين الأشخاص حول العالم منازلهم أشهراً طويلة.