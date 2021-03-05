"واتساب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

حرصاً منها على توفير الراحة لعدد لا يحصى من المستفيدين من التطبيق، وإرضاء لجمهورها، قررت واتساب إتاحة المكالمات الجماعية الصوتية والمرئية لعملائها، وذلك بعد 5 سنوات من توفير التطبيق على سطح المكتب.

وأتت هذه الخطوة بعدما انتبهت الشركة إلى أن هناك الكثير من المستخدمين ممن يجلسون ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، ويضطرون لاستخدام تطبيق الموجود على سطح المكتب للتواصل مع قائمة الاتصال، ويحتاجون لإجراء مكالمات جماعية صوتية ومرئية.

فقد أعلنت خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك، الخميس، أن واتساب تقدم دعماً للمكالمات الصوتية والمرئية لتطبيقها لسطح المكتب، موضحة أن تطبيقها يدعم ويندوز وماك للمكالمات الفردية في الوقت الحالي، لكنها توسع هذه الميزة لتشمل المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية في المستقبل.

وتعمل المكالمات المرئية بسلاسة لكل من الاتجاه الرأسي والأفقي، ويتم تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائماً في المقدمة حتى لا تفقد أبداً محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو كومة النوافذ المفتوحة.

كما سيكون التطبيق الجديد بحسب خبراء تقنيين، بديلاً لكثير من المستخدمين لـ Zoom أو Google Meet لإجراء المكالمات المرئية الفردية عبر سطح المكتب، حيث أشارت إلى أنها عالجت أكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة.