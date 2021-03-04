قنديل بحر يقتل مراهقاً

أبوظبي (الاتحاد)- توفي مراهق أسترالي بعد أن لدغه قنديل بحر أثناء السباحة في شاطئ بشمال ولاية كوينزلاند.

ونقل موقع "سيدني مورنينغ هيرالد" عن الشرطة تأكيدها، اليوم الخميس، أن فتى، يبلغ من العمر 17 عاما، توفي في مستشفى بعد أن نقل إليه.

وأثارت وفاة المراهق دعوات لمزيد من التثقيف في المدارس حول مخاطر قناديل البحر في المناطق الريفية والنائية.

وقالت متحدثة باسم مستشفى "تاونسفيل" إن الصبي وصل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضحت عالمة الأحياء البحرية الدكتورة ليزا آن غيرشوين إن وفاة المراهق كانت "بلا معنى" وكان من الممكن منعها.

وأضافت أن المنطقة، التي وقع فيها هجوم قنديل البحر، لا تتخذ فيها إجراءات لمنع اللدغات مثل أجزاء أخرى من ولاية كوينزلاند، ولم يكن هناك تعليم كافٍ في المدارس حول مخاطر قناديل البحر، التي يعتبر صنفها الذي يعتقد أنه لدغ المراهق، من بين "أكثر الحيوانات السامة في العالم".

تشهد أستراليا، كل عام، هجمات قاتلة من أسماك القرش وقناديل البحر والتماسيح على هواة السباحة ومحبي رياضة ركوب الأمواج.