دوللي بارتون تغني «فاكسين.. فاكسين» أثناء تلقي اللقاح

واشنطن (أ ف ب)

نشرت ملكة موسيقى «الكانتري» الأميركية دوللي بارتون، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أنشودة غنتها بشكل ارتجالي على لحن أغنيتها الشهيرة «جولين» أثناء تلقيها لقاح كورونا.

وأبدلت بارتون كلمة جولين في الأغنية بكلمة «فاكسين» (لقاح)، وغنّت «فاكسين، فاكسين، فاكسين، أتوسل إليكم، لا تترددوا. فاكسين، فاكسين، فاكسين، لأنكم إذا متّم، سيكون فات الأوان».. وقالت إنها تسعى لتشجّع فيها الناس على أن يحذوا حذوها، ويقبلوا على اللقاح.

ويُظهِر مقطع الفيديو المغنية المولودة في تينيسي وهي تتلقى جرعة من لقاح موديرنا الذي ساهمت جزئياً في تمويل إنتاجه.