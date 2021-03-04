الوعاء الكنز.. صاحبه اشتراه بـ35 دولاراً وقيمته الآن 500 ألف

نيويورك (أ ف ب)

قُدّر سعر وعاء صغير من الخزف الصيني تطرحه دار «سوذبيز» للبيع قريبا في مزاد تنظمه بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار، رغم أن مالكه اشتراه لقاء 35 دولاراً من سوق للأغراض المستعملة في ولاية كونيتيكت الأميركية.

وكان الرجل المحظوظ الذي لم يُعلَن عن اسمه قد طلب من «سوذبيز» تقييم الوعاء المزيّن بزخارف زهرية دقيقة، واتضح أنه يعود إلى القرن الخامس عشر، وأن زخارفه رسمت لبلاط الإمبراطور يونغل، ثالث الأباطرة من سلالة مينغ.

وقالت دار «سوذبيز» إن الوعاء «المميز للغاية» لا يوجد منه في العالم، سوى ستة نماذج أخرى مماثلة.