مسجد السلام.. ملامح إماراتية وتفاصيل أندلسية

مسجد السلام بمنطقة البرشاء في دبي، تحفة هندسية تجمع ملامح العمران الإماراتي مع تفاصيل البناء الأندلسي، وتصهرها متجانسة في تصميم عصري، ينبض بروح العمارة الإسلامية، ويتخذ المسجد شكل الهرم المتدرج، وتعلوه مئذنتان وقبة مركزية حولها مجموعة من القباب الصغيرة.

(تصوير: حسن الرئيسي)