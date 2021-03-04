هل قيمّت علاقتك مع نفسك؟

القاهرة (الاتحاد)

أكد خبير العلاقات الأميركي زياد دهاج أن حب النفس الصحي أمر بالغ الأهمية لتحقيق التطور الشخصي والنضج السليم.

وقال: إن الشخص الذي لا يحب نفسه ولا يتمتع بعلاقة سوية مع ذاته، سيجد صعوبة في فعل الشيء نفسه مع الآخرين، ما يعني أن الطريقة التي تعامل بها نفسك هي الطريقة التي ستتعامل بها مع الآخرين.

وأضاف الخبير أن قضاء الوقت مع نفسك وبناء علاقة معها يعتبر أمراً مهماً للغاية، ويحسن علاقاتك مع الآخرين، حتى لو كان صعباً.

ونقل موقع «Iol» عن زياد نصائحه حول أفضل الطرق لإقامة علاقة سوية وصحية مع ذاتك:

إيقاف الوسائط الاجتماعية، احصل على يوم عطلة من وسائل التواصل الاجتماعي كل أسبوع لتعيش حياتك في الواقع.

قيّم علاقتك مع نفسك، اسأل نفسك، هل تتحدث مع شخص آخر بالطريقة التي تتحدث بها عن نفسك.

قف أمام المرآة، وقل لنفسك إنك تحبها وتتقبلها بعمق وصدق، مع التمتع بالقدرة على قضاء الوقت مع نفسك وتقبل عيوبك، ومحاولة إصلاحها دون جلد الذات.

تتضمن العلاقة الصحية مع نفسك أن تكون على دراية بعالمك الداخلي، وأفكارك وكيف تشعر، اطرح على نفسك أسئلة مثل: بماذا أشعر؟ ما الذي أفكر فيه؟

حدد لنفسك وقتاً مناسباً للقيام بأي شيء يسعدك، وقد يشمل ذلك 10 دقائق لشرب قهوتك من دون صحبة أو تلفاز أو هاتفك الخلوي، أو المشي 10 دقائق، والتحدث مع نفسك.