الدف الصغير.. إيقاع الفرح

أبوظبي (الاتحاد)

الدف الصغير.. آلة قرع موسيقية إيقاعية عربية قديمة، يتكون من إطار غالباً من الخشب أو البلاستيك مع أزواج من الصاجات النحاسية المعدنية الصغيرة، يتجاوز قطره 25سم، ومكون من إطار يسمى الطارة يشد عليه جلد رقيق على أحد وجهيه، وهو على شكل مستدير يجعله كالرق، كما أنه على علاقة وثيقة مع الطبلة، حيث غالباً ما تستخدم الدفوف الصغيرة مع مجموعة آلات القرع العادية، خصوصاً أنه يعتبر بمثابة «إيقاع الفرح» في المقاطع الموسيقية والغناء الشعبي.

الدفوف الصغيرة تأتي في كثير من الأشكال لكن أغلبها دائري، ويستخدم في عدد مختلف من الأشكال الموسيقية، منها الموسيقا العربية والتركية الشعبية، والموسيقا الشعبية اليونانية، وموسيقا الفولك الإيطالية، والموسيقا الكلاسيكية، والموسيقا الفارسية، وموسيقا غوسبل، وموسيقا بوب، وموسيقا الروك، والموسيقا العربية.

يعزف على الدف الصغير عن طريق حمله باليد أو تثبيته على الأرض، ويمكن العزف عليه بطرق مختلفة، منها الهز أو الضرب بشكل حاد مع أصابع اليد أو العصا.

عرف الدف الصغير في الموسيقا الشعبية العالمية، منها موسيقا الروك بوساطة بعض المطربين الذي كانوا يؤدون أغنياتهم بمصاحبة الدف الصغير، أبرزهم فريدي ميركوري، ومايك لاف، وجون أندرسون، وجيم موريسون، وروبرت بلانت، وبيتر غابرييل، وليام غالاغر، وجين كلارك، وراي توماس، وترينت ريزنور، وإيان أستبوري، وستيفي نيكس، وروجر دالتري، وجون دافيسون، وفي الموسيقا الكلاسيكية كان فولفغانغ أماديوس موتسارت أقرب الملحنين الغربيين الذين يعتمدون على الدف في مؤلفاتهم، ومنذ أواخر القرن الثامن عشر أصبح عنصراً دائماً من قسم قرع الأوركسترا الغربية.