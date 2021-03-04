أبناء النجوم في رمضان.. هل تظلمهم الشهرة ؟

محمد قناوي (القاهرة)

تشهد شاشة رمضان خلال الموسم الدرامي المقبل مشاركة كبيرة لأبناء الفنانين، ممن يتنافسون على تقديم الأفضل. بعضهم يقومون ببطولات مطلقة، بعدما حققوا نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وآخرون يواصلون تأكيد موهبتهم من خلال أدوار مميزة، فيما تحاول فئة جديدة تحقيق الانتشار، لتنطبق عليها مقولة «ابن الوز عوام».

مقارنة ظالمة

عن جدلية الشهرة التي يحملها ابن الفنان أو الفنانة، وما إذا كانت الشهرة تظلم أبناء النجوم، تحدث الناقد محمود قاسم، موضحاً أن الطفل الذي نشأ في أسرة فنية ووجد والده فناناً أو والدته، تكون لقاءاته الأسرية وسط فنانين ومخرجين بحيث يتأثر بهم وينخرط معهم. وذكر أنه لا مجال للمجاملة في الفن، فالموهبة وحدها هي التي تقرر مصير الشخص، وأحياناً يتفوق الابن على والده. والدليل أن كثيرين من أبناء الفنانين فشلوا في الاستمرار بالمجال.

من جهته، اعتبر الناقد أحمد النجار أن نجاح الفنان في الانطلاقة الأولى يكفل له نسب مشاهدة عالية، وتاريخ عائلته يعطيه وزناً، وهو أمر مهم في الوسط الفني، وقد لا يحصل عليه فنانون موهوبون، لكن ما لم تكن لديه الموهبة، فإن المجاملات لا تنفع.

وترى الفنانة حنان مطاوع، أن أبناء الفنانين غير مرحب بهم على الشاشة والجميع يتصيد لهم الأخطاء مع وضع مقارنات بينهم وبين آبائهم. وهو أمر صعب وقاسٍ جداً، مشيرة إلى أنها مرتاحة للنجاح الذي حققته وكونها صنعت فنها بنفسها، مؤكدة أن الجمهور لا يحب فرض شخص عليه.

محمد إمام

وتشهد الشاشة الدرامية خلال الموسم الرمضاني مشاركة واسعة لأبناء الفنانين، إذ يواصل محمد ابن الزعيم عادل إمام خوضه البطولة المطلقة هذا العام من خلال مسلسل «النمر»، الذي تدور أحداثه حول صناعة الذهب وتجارته. ويجسد إمام شخصية شاب من «صعيد» مصر يعمل في حي الصاغة بالقاهرة، ويدخل في مشاكل مع كبار التجار. الفيلم تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة هنا الزاهد ونرمين الفقي.

حنان مطاوع

تقدم حنان مطاوع ابنة الراحل كرم مطاوع وسهير المرشدي، البطولة الرمضانية الأولى من خلال مسلسل «ورد»، مع نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، تألیف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تتعرض للكثير من الصعوبات.

دنيا سمير غانم

وتتواجد دنيا ابنة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز، خلال الموسم الرمضاني ضمن مسلسل «المدينة»، تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، يشارك في بطولته شيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وتدور أحداثه في 15 حلقة في إطار كوميدي.

ريهام عبد الغفور

وتشارك ريهام ابنة الفنان أشرف عبد الغفور، مع دينا الشربيني بطولة مسلسل «قصر النيل»، إخراج خالد مرعي وتدور أحداثه في فترة الستينيات، حول أسرة تبحث عن ميراثها. وتجسد ريهام ودينا دوري ضرتين تدخلان في صراعات بعد وفاة زوجهما.

جميلة عوض

وتجسد جميلة عوض ابنة الفنانة راندا والمخرج عاطف عوض، في مسلسل «حرب أهلية»، دور فتاة جاحدة وقاسية على والدتها، لأنها تركتها في طفولتها، وتظهر أحداث الفيلم أنها تحب زوجة أبيها أكثر.

محمد عبد العزيز

ويشارك محمد ابن الفنان محمود عبد العزيز، في مسلسلين خلال رمضان، الأول «قصر النيل»، مع دينا الشربيني، وضيف شرف في«الاختيار 2»، مع أحمد مكي وكريم عبد العزيز، ويتناول بطولات رجال الأمن من أجل الحفاظ على الوطن.

رانيا ياسين

وتتواجد رانيا ابنة الفنان محمود ياسين وشهيرة في «الطاووس»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يشوبه الغموض والتشويق. المسلسل بطولة جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أحمد صالح

يشارك أحمد ابن الفنان خالد صالح في 3 أعمال، «نجيب زاهي زركش»، بطولة يحيى الفخراني وهالة فاخر، تأليف عبدالرحيم كمال، «قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، و“النمر” مع محمد إمام وإخراج شيرين عادل.

تيام وياسين

ويظهر تيام ابن الفنان مصطفى قمر في مسلسل «ورد» مع حنان مطاوع، ويجسد دور شقيقها وهي فتاة من حارة شعبية.

ويتواجد ياسين ابن الفنان أحمد السقا في “الملك أحمس”، المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ إخراج حسين المنباوي. ويتناول قصة أحمس وتحرير مصر.

طارق الإبياري

ويشارك طارق ابن المؤلف أحمد الإبياري في الموسم الرمضاني، من خلال مسلسل “فارس بلا جواز”، تأليف فداء الشندويلي، وبطولة مصطفى قمر، وتدور أحداثه في حلقات متصلة ومنفصلة.

محمود عمرو ياسين

وكشف محمود عمرو ياسين، حفيد محمود ياسين وابن المؤلف عمرو ياسين، عن مشاركته في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

أحمد عبد الله محمود

ويشارك أحمد ابن الراحل عبد الله محمود في دراما رمضان، بمسلسلين، الأول «اللي ملوش كبير»، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، والثاني «النمر» تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.