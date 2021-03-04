6 خطوات لإبطاء الشيخوخة

القاهرة (الاتحاد)

يسعى الجميع لإبطاء الشيخوخة، وإخفاء علامات التقدم في السن، حتى إن البعض يذهبون إلى إجراءات قاسية، مع أن الأمر قد يبدو أبسط من ذلك. وقد أوضح موقع Times of India أن ثمة خطوات سهلة يمكن اتباعها، وهي تؤدي الغرض نفسه.

1 - الواقي من الشمس: سواء في الشتاء أو الصيف، يجب استخدام منتجات الوقاية من أشعة الشمس الضارة لحماية البشرة.

2 - النظارة الشمسية: تساعد على حماية العينين والمنطقة المحيطة بهما من الأشعة التي تؤدي إلى مظهر أكبر سناً.

3 - القبعات: عند قضاء وقت طويل في الخارج، لابد من الحرص على ارتداء القبعات الكبيرة لحماية المناطق الظاهرة من الجلد.

4 - التدخين: يعتبر التدخين من العوامل التي تعجل في ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن على البشرة.

5 - اضطرابات الطعام: لا بد من معالجة الخلل في التوازن الغذائي، لما له من تأثيرات مضرة على رونق البشرة وصحة الشعر.

6 - مضادات الأكسدة: يجب استخدام منتجات العناية التي تحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية، والاهتمام بالأنواع الطبيعية المناسبة لنوع البشرة.