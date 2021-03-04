هل أنت مستعد لتناول لحوم منتجة مخبرياً؟

أبوظبي (الاتحاد) - نجح باحثون يابانيون في إنتاج لحوم مزروعة مختبرياً، وحصلوا على عينة بملمس لحم الحيوانات الحقيقية. فهل أنت مستعد لتناولها؟

نقل موقع «اليابان تايمز» عن يوكي هانيو، مؤسس شركة «IntegriCulture Inc»، وهي شركة ناشئة مقرها العاصمة طوكيو، أن «من المقرر أن تطرح فطائر من لحوم مزروعة في المختبر إلى سوق المطاعم الراقية في اليابان العام المقبل».

وأضاف هانيو: «لا تناسب الأطعمة النباتية الجميع. ينطبق هذا بشكل خاص على اليابان، حيث 2.1% فقط من السكان نباتيون، مقارنة بـ 5% من 30 مليون زائر للبلاد في العام 2018».

وباستخدام تقنيات جديدة، تمكن الفريق البحثي من استزراع قطع تشبه ملمس شرائح اللحم وتعطي إحساساً شبيهاً بإحساس تناول اللحم عند وضعها في الفم.

وتستثمر الشركات المنتجة في مجال لحوم البقر وموردو اللحوم والمأكولات البحرية في هذه الصناعة الجديدة. كما يضع أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة والسريعة في اليابان ثقلهم وراء تطوير بدائل تحل محل اللحوم النباتية.