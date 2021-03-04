«كورونا» يصيب الشوكولاتة!

تأثرت الشوكولاتة السويسرية أيضاً بتبعات جائحة كورونا، فقد تراجع خلال العام الفائت استهلاك المنتج الذي يتميز به هذا البلد إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 40 عاماً.

وكشف اتحاد منتجي الشوكولاتة السويسرية أن معدل استهلاك الفرد خلال العام الماضي انخفض إلى 9.9 كيلوغرام، مقابل 10.4 كيلوغرام في العام السابق.. وهو رقم أدنى من العتبة الرمزية الدنيا البالغة 10 كيلوغرامات التي سُجلت عام 1982.

وانخفض إنتاج الشوكولاتة في سويسرا بنسبة 10 % مقارنة بالعام السابق، إلى 180 ألف طن.

ويعزى تراجع استهلاك الشوكولاتة جزئياً إلى انخفاض عدد السياح الذي أثر على الإحصاءات السنوية بسبب «كورونا».

ويوم الثلاثاء نشرت «لينت أند سبرونغلي»، إحدى أشهر شركات صناعة الشوكولاتة في البلد الواقع في جبال الألب، نتائجها السنوية التي أظهرت انخفاضاً بنسبة 10.9% في المبيعات عام 2020.



