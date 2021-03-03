شريحة تعد بثورة في مجال اللقاحات والتطعيم

أبوظبي (الاتحاد) - في الوقت الذي تسعى فيه الدول في جميع أنحاء العالم إلى تطعيم مواطنيها من جائحة فيروس كورونا المستجد، كشف في اليابان عن شريحة ستمكن الأفراد في المستقبل من أخذ اللقاحات بأنفسهم في المنزل.

ونقل موقع صحيفة "اليابان تايمز"، باللغة الإنجليزية، أن الأمر يتعلق -بكل بساطة- بوضع شريحة لاصقة صغيرة على الجلد تسمح بامتصاص اللقاح في الجسم بشكل أسرع من اللصقات الطبية التقليدية.

سيكون استخدام هذه الشريحة ممكناً للتطعيم ضد مختلف الأمراض ومنها فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية وغيرها.

نقلت الصحيفة أن الباحث الياباني ماتسوهيكو نيشيزاوا، الأستاذ في جامعة "توهوكو"، وفريقه البحثي طوروا "شريحة إبرة مجهرية تعمل بالطاقة الحيوية" تسمح بامتصاص اللقاح بشكل أسرع من اللصقات المتاحة تجارياً حالياً.

وقال نيشيزاوا "في المستقبل، نريد من الناس إعطاء لقاحات فيروس كورونا المستجد وأنواع أخرى من اللقاحات لأنفسهم بأنفسهم"، مضيفاً "أبذل قصارى جهدي لاستخدام هذه التكنولوجيا في لقاحات مرض كوفيد- 19".

وتستخدم، في الوقت الحالي، لصقات الإبر المجهرية لعلاجات الصداع النصفي وتسكين الآلام، لحقن جرعة محدودة، وتستغرق الأدوية وقتًا أطول لتمريرها عبر الجلد.

إلا أن فريق الباحث نيشيزاوا حسّن تلك الجوانب مما سمح لمجموعة من الإبر الدقيقة المسامية على الشريحة بإعطاء المزيد من الدواء في الجلد، وبسرعة أكبر.

على الرغم من أن الأمر قد يستغرق سنوات للحصول على موافقة لتطبيق هذه التقنية على اللقاحات، إلا أن نيشيزاوا يأمل في أن يتم استخدامها في لقاح كورونا في المستقبل القريب للمساعدة في تخلص العالم من هذا الوباء.