حديقة «أم الإمارات».. حصص لياقة لـ 3200 شخص

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مبادراتها المجتمعية، استضافت حديقة “أم الإمارات” سلسلة من حصص اللياقة ضمن فعاليات حملة FIT FOR FEB، التي أطلقها «أبطال ضمان»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. وشهدت الحملة طوال شهر فبراير مشاركة نحو 3200 شخص شاركوا في حصص لياقة مجانية أقيمت داخل الحديقة، وافتراضياً عبر «يوتيوب».

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة “أم الإمارات”: كوجهة خضراء مفضلة في قلب العاصمة أبوظبي، تعتز حديقة أم الإمارات بأن تكون مكاناً يحرص فيه أفراد المجتمع على تعزيز صحتهم النفسية والجسدية ولياقتهم، والالتزام بتحقيق الأهداف ذات الصلة. وذكرت أن الحملة التي قادها متطوعون من الدولة شهدت نجاحاً كبيراً، وعقدت خلالها الحصص الأسبوعية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها، فيما شهدت الحصص الافتراضية مشاركة وصلت إلى 125 شخصاً لكل حصة.

وتحدث سهيل عبدالله العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، عن الحرص على منح الفرص التي تساهم في جعل أفراد المجتمع أكثر لياقة ونشاطاً باعتبارها من الأولويات، مؤكداً دعم مثل هذه الحملات.