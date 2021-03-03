المسير الجبلي في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن إطلاق سلسلة من مقاطع فيديو تقدم نصائح مفيدة ومعلومات ملهمة لعشاق الطبيعة ورياضة المسير الجبلي، لتشجيعهم على الاستمتاع بالطقس اللطيف، واستكشاف أروع المناظر الطبيعية الخارجية. وتستمر السلسلة طوال شهر مارس الجاري على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، ويشارك فيها عدد من المتمرسين في رياضة المسير الجبلي، بحيث يقدمون توصيات تمكن المهتمين من التحضير لخوض التجربة، وتعرفهم بالمسارات المتنوعة ونصائح متعلقة بالأمن والسلامة.

كنوز الطبيعة

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: إن الهدف من هذا البرنامج التعريف بالمعالم الطبيعية الساحرة التي تحتضنها الإمارة، وتوفير الدعم والنصائح التي تتيح لعشاق المسير الجبلي خوض تجارب آمنة في أحضان الطبيعة. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بسكان دولة الإمارات والسياح أثناء استكشافهم للكنوز الطبيعية الخلابة من الوديان والمسارات والقمم.

مسابقة تصوير

وباعتبارها وجهة مثالية لعشاق التصوير وتطوير المحتوى، تدعو رأس الخيمة زوارها إلى المشاركة في مسابقة على شبكات التواصل الاجتماعي عبر التقاط أروع الصور لمناظرها الطبيعية ومشاهد غروب الشمس. ويحظى جميع المستخدمين الذين ينشرون الصور أو مقاطع الفيديو على حساباتهم العامة باستخدام الوسم #MyRAKHike بفرصة المشاركة تلقائياً في سحب على تذاكر المغامرات المشوقة في «جبل جيس فلايت» و«متاهة جيس المعلقة»، حيث سيتم الإعلان عن اثنين من الفائزين المحظوظين كل أسبوع على مدار الشهر.

وفي كل أسبوع من شهر مارس، تعرض مقاطع الفيديو عدداً من المواقع التي ينصح بها لممارسة رياضة المسير الجبلي مثل «وادي شوكة”، “وادي شحة»، «وادي نقب» والبرك المائية في «وادي شوكة». وتشمل قائمة المشاركين في سلسلة مقاطع الفيديو 4 خبراء هم: هزاع فزاع، المغامر الإماراتي المتمرس، والذي قاد عدة حملات مفتوحة للمشي الجبلي، فادي حشيشو، متسلق الجبال الذي وصل إلى عدة قمم جبلية مثل «كلمنجارو”، بايج دوفنيج، رئيس فريق المرشدين الجبليين في»أدفيتشراني«، وحسين درويش، منظم تحدي»الإنسان والكلاب كي 9”.

نصائح

وضماناً للالتزام بمعايير الأمن والسلامة، تنصح الهيئة عشاق المسير الجبلي بعدم الابتعاد عن المسارات المحددة واصطحاب أحد الأصدقاء، والاطلاع على الظروف الجوية المتوقعة قبل الانطلاق في تجربتهم، وحمل مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس، وعدّة الإسعافات الأولية، وكمية كافية من الماء، والوجبات الخفيفة الصحية، وارتداء الملابس المناسبة، بما فيها الأحذية المخصصة لرياضة المسير الجبلي والقبعات. كما يتعين على الزوار الحفاظ على جمال البيئة الطبيعية من حولهم وعدم رمي القمامة.