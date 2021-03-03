مدن ياس الترفيهية تحتفي باليوم العالمي للمرأة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد مدن ياس الترفيهية لاستضافة أسبوع حافل بالفعاليات المخصصة للسيدات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس الجاري، والتي تستضيفها كل من «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، «كلايم أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي».

واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 80 لشخصية «وندر ومان»، تستضيف “وارنر براذرز” فعالية «نساء وارنر» المخصصة للسيدات، في 8 مارس من الساعة 6:00 مساءً - 10:00 ليلاً.، مع عروض الموسيقى الحية في منطقة “بلازا”، و«معرض وندر وومان» الأول من نوعه، في متجر كنوز هوليوود.

ويمكن للسيدات قضاء أمسية مليئة بالحماس والتحدي، واختبار أفضل تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي في “كلايم ”، والذي يستضيف «ليلة السيدات» كل يوم أربعاء، اعتباراً من 10 مارس وحتى 8 أبريل من الساعة 5:00 مساءً - 9:00 ليلاً. ويتولى فريق من المدربات وموظفات الاستقبال والأمن الإشراف على هذه الليلة، مما يتيح للمشاركات أعلى درجات الخصوصية، ويمنحهن فرصة فريدة لاختبار مهاراتهن وصقلها في أجواء من الراحة التامة.

وفي “ياس ووتروورلد”، تعود فعالية «موسم السيدات» لتوفر أجواءً حماسية رائعة كل يوم خميس اعتباراً من 11 مارس، من الساعة 12:00 ظهراً - 8:00 ليلاً، لتتيح للسيدات خوض تجربة مفعمة بالمرح مع المنزلقات والألعاب المائية والأنشطة الاحتفالية بأجواء مريحة يمنع خلالها استخدام الهواتف النقالة.