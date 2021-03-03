5 نصائح لأحلام سعيدة

دينا محمود (لندن)

عبر إجراء تغييرات طفيفة على السلوكيات وأنواع الأطعمة التي نتناولها، قد يتسنى لنا أن ننعم بنوم هادئ، تراودنا فيه أحلام سعيدة. هذه الخلاصة خرجت بها الخبيرة في شؤون الأحلام تيريزا تشانج، ونشرتها صحيفة «دَيلي مَيل» البريطانية، حول دراسات مكثفة أجرتها مؤخراً في هذا الشأن.

وتكتسي هذه النصائح بأهمية خاصة، في ضوء أنها تأتي في وقت يؤكد فيه أطباء الأعصاب في العالم، أن عدداً من يعانون من اضطرابات النوم، بات في ازدياد، وذلك في ظل التبعات المترتبة، على استمرار تفشي وباء “كورونا”. وتتمثل توصيات تشانج الحائزة درجة الماجستير من جامعة “كمبريدج” بـ 5 نقاط:

1 ـ الحرص على ارتداء ملابس بألوان مثل الأخضر والأزرق والقرمزي والفضي قبل النوم، وهو ما يتيح الفرصة للتأثير على طبيعة الأحلام. وبحسب الباحثة، ثمة علاقة لا يستهان بها بين تلك الألوان، والشعور بقدر أكبر من الهدوء ومستوى أقل من التوتر.

2 - الحفاظ على نمط منتظم لمواعيد النوم والاستيقاظ، يفيد في تقليل الكوابيس خلال الليل. وتشير تشانج، مؤلفة كتابي «فك شفرة الأحلام» و«قاموس الأحلام من الألف إلى الياء»، إلى أن من شأن ذلك ضبط الساعة البيولوجية.

3 - تجنب مشاهدة الأفلام المخيفة، وعدم تناول مشروبات تحتوي على مواد منبهة، مثل الكافيين ليلاً.

4 ـ تناول مكملات «فيتامين ب 6» قبل التوجه إلى الفراش، يساعد على رؤية أحلام ذات تفاصيل أكثر وضوحاً. وتتوافر هذه المكملات في ثمار الموز والأفوكادو والبطاطا الحليب والبيض والأسماك.

5 - أخذ حمام دافئ لعشر دقائق قبل نحو ساعة أو ساعتين من موعد التوجه إلى الفراش. والمواظبة على ذلك، يساعد على نوم أفضل وأطول، لأن الجسم يحتاج إلى أن خفض درجة حرارته لتهيئته للاستغراق في النوم.