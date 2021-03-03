«نجيب زاهي زركش».. دراما عائلية

محمد قناوي (القاهرة)

يخوض الفنان يحيى الفخراني السباق الرمضاني المقبل بمسلسل درامي مختلف، بعنوان: «نجيب زاهي زركش»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي كوميدي، حول رجل ثري يعيش في قصر كبير مع أبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته. وتكشف «الاتحاد» كواليس العمل، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، ويشارك في بطولته هالة فاخر وأنوشكا ورامز أمير، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم ورنا رئيس، وتميم عبده.

نماذج واقعية

وقال يحيى الفخراني: إن المسلسل نوعية متفردة في الدراما العائلية، إذ يناقش علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، حتى يتمكن المشاهدون من التفعال مع القضايا التي يناقشها بسهولة ويسر. وتنطلق الأحداث من خلال شخصية «نجيب» الذي يمتلك مؤسسة لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية، ويقدم العمل مادة جاذبة من المتوقع أن تجمع الأسر المصرية والعربية أمام الشاشة خلال الشهر الكريم. وأشار الفخراني إلى أن العمل يدعو إلى ضرورة التمسك بمبادئ وقيم مهددة بالاختفاء من المجتمع، وإعادة طرحها على الجيل الجديد، ونفى ما تردد عن أنه يتناول قضية جحود الأبناء وطمعهم.

ضيف شرف

وعبّرت هالة فاخر عن سعادتها بالعودة إلى العمل مع الفخراني، بعد غياب استمر 13 عاماً منذ أن قدما «شرف فتح الباب». وقالت إن المخرج رشحها للمشاركة في المسلسل، لتجسيد شخصية زوجة الفخراني التي تتوفى وتترك له ثلاثة أبناء، يحاول تعويضهم عن فقدان الأم، لكن كلاً منهم يسلك اتجاهاً يخالف والده، مما يدفعه إلى القيام بعدة أمور لتصحيح أخطائهم. وذكرت أنها تشارك كضيف شرف، لأن العمل هادف واجتماعي وكوميدي، وسوف ينافس بشكل قوي في المشهد الدرامي الرمضاني كالعادة مع أعمال الفخراني.

مديرة دار أيتام

وأكّدت أنوشكا أنها كانت تنتظر الفرصة للقاء الثاني مع الفخراني بعد 15 عاماً على لقائها الأول معه في «المرسى والبحار». وقالت إنه أستاذ وتتعلم منه الكثير، ولا سيما أنه قبل التصوير يقدم لها الملاحظات، والعمل معه ممتع جداً. وأشارت إلى أنها وافقت فوراً على المشاركة في العمل، ووجدت الدور جيداً ومناسباً، ويضيف لها فنياً وليس الأمر مجرد الظهور خلال شهر رمضان. واعتبرت أن مسلسل «نجيب زاهي زركش» يتضمن في كل حلقة الكثير من المفاجآت، وفيه خط جديد بالنسبة لها بحيث يشكل دورها علامة في مشوارها الفني. وهي تقوم بدور مديرة دار الأيتام التي يمتلكها «نجيب»، حيث يستعرض العمل القيم الاجتماعية الإيجابية والسلوكيات والعادات والتقاليد التي نحرص على وجودها بيننا.

ثنائي متميز

وقال السيناريست عبدالرحيم كمال: إن المسلسل هو اللقاء الخامس الذي يجمعه بالفخراني بعد «شيخ العرب همام»، «الخواجة عبد القادر»، «دهشة»، و«ونوس»، مشيراً إلى وجود كيمياء بينه وبين الفخراني تساعد على خروج الأعمال في أفضل صورة. وذكر أنهما قدما ثنائياً متميزاً، والعلاقة بينهما قصة حب للأفكار الصادقة، قائلاً: «أنا مغرم بالممثل الذي يتحكم صعوداً وهبوطاً في سلّم المشاعر، وكأنه بناه بيده وصدقه بقلبه وأناره بعقله، والعمل مع الفخراني متعة كبيرة». وأشار إلى أن المسلسل سيكون مفاجأة لجمهور الفخراني، بشخصية لم يظهر بها على مدار تاريخه الفني، وأنه بعد أن قرأ الفكرة تحمس لها، حيث كان يشترط أن يعود للدراما في حالة واحدة فقط، وهي وجود عمل جديد.

مسعد وسعد وسعيد

وأكد رامز أمير، أنه سعيد بالتعاون للمرة الثالثة مع الفخراني، ويقدم شخصية «مسعد» الابن الأكبر لـ«نجيب»، وهو دور مختلف وجديد ومحور أساس في المسلسل.

ويجسد كريم عفيفي شخصية «سعد» الابن الأصغر، وقد عبر عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، معتبراً أنه بمثابة تحقيق حلمه بالعمل مع الفخراني، الذي يحتضن الجميع.

وقال إسلام إبراهيم، الذي يجسد شخصية «سعيد»، الابن الأوسط: إنه يشعر بسعادة ورهبة، معرباً عن ثقته بأن يكون دوره في المسلسل فارقاً في خطواته الفنية المقبلة، وهو وافق فوراً على الدور بمجرد قراءة السيناريو.

حول «زركش»

وتقدم نهى عابدين في المسلسل دور فتاة تحاول التقرب والالتفاف حول «نجيب» لكي توقعه في حبها. وقالت إن هذا هو العمل الثاني الذي يجمعها بالفخراني، بعدما وقفت أمامه في مسلسل «ونوس»، معربة عن سعادتها بتكرار التعاون معه.

واعتبرت رنا رئيس دورها في المسلسل شهادة ميلادها الحقيقية في الفن، حيث تجسد شخصية ابنة شقيقة «نجيب»، وقالت إنها شعرت بالتوتر عندما أرسلوا لها السيناريو، وفي أول يوم تصوير أصيبت بالتهاب في الزائدة الدودية، ثم بـ «كورونا»، وهي اليوم بصحة جيدة.

وقال محمد محمود: إنه يجسد شخصية «طريف» المحورية، والذي يعتبر الصندوق الأسود لكل أسرار أفراد عائلة «زركش». واعتبر تميم عبده أن دوره نقطة فارقة في مشواره، على الرغم من تقديمه عدة أدوار مهمة من قبل. ويجسد شخصية مختلفة عما حيث يلعب دور «دكتور أنور» صديق مقرب جداً لـ«نجيب»، ويحاول أن يوعيه بأهمية الحفاظ على صحته وتناول العلاج.

عمل مختلف

وقال المخرج شادي الفخراني: إن العمل درامي مختلف عما قدمه الفنان الكبير يحيى الفخراني من قبل، وذكر أنه يحرص على التصوير أكثر من 12 ساعة يومياً، وقد طلب تكثيف ساعات التصوير للانتهاء منه قبل هلال الشهر الكريم، للتفرغ لممارسة دوره التشريعي بعد تعيينه عضواً بمجلس الشيوخ المصري. وأضاف شادي أن تصوير المسلسل سوف ينتهي قبل شهر رمضان بوقت كاف، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».