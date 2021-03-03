نور.. في «ظل راجل»

القاهرة (الاتحاد)

تشارك الممثلة نور في مسلسل «ظل راجل» أمام ياسر جلال، وتجسد شخصية طبيبة في أحد المستشفيات الحكومية، وزوجة ثانية، وتدور الأحداث في قالب من الدراما الشعبية.

وقالت نور لـ«الاتحاد» إنها متحمسة للشخصية الجديدة وتراهن عليها، وذكرت أنها بعد رمضان مباشرة سوف تستكمل تصوير مسلسل «عمر الناجي» مع أمير كرارة، وهو من 8 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية. وأوضحت أن تصوير العمل سيكون خارج مصر وفي أكثر من دولة، وهي متحمسة لكونه أول عمل يعرض لها على منصة رقمية، في ظل توجه أبرز نجوم العالم لتقديم هذا النوع من الأعمال.