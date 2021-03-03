أيتن عامر.. تغني

القاهرة (الاتحاد)

تخوض أيتن عامر تجربة الغناء لأول مرة، بعدما قامت بتسجيل 3 أغنيات وتصوير واحدة بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة. سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة. وقالت عامر لـ«الاتحاد»: تربطني علاقة صداقة بالمخرجة بتول وتعرف شغفي بالغناء، وتم الاتفاق على اختيار 3 أغنيات، وقد بدأت بأغنية «بناقص» كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع ياسر أنور، وقمت بتسجيلها وتصويرها.

وأشارت أيتن إلى أنها مشغولة حالياً بتصوير مسلسلين للعرض في شهر رمضان المقبل، «كل ما نفترق» مع ريهام حجاج، إخراج كريم العدل وتأليف محمد أمين راضي. و«كوفيد -25» مع يوسف الشريف، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف إنجي علاء ويُعرض في 15 حلقة. وتستأنف أيتن خلال الأيام المقبلة تصوير مسلسل «رهبة» الذي توقف تصويره قبل 3 سنوات، للمخرج عادل الأعصر، مع فتحي عبد الوهاب وتأليف طارق بركات.