يخرج من السجن.. فيحاول اغتيال زوجته الثانية

أبوظبي (الاتحاد)- نجت امرأة بريطانية من محاولة اغتيال قام بها زوجها بفضل حيل ومهارات خفة اليد، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.

كان خوان جارسيا هيرنانديز (66 عاماً) قد خرج من السجن بعد أن قضى عقوبة مدتها 14 عاماً إثر قتله زوجته الأولى في إسبانيا.

وبدلاً من أن تردعه العقوبة، حاول ارتكاب جريمة قتل أخرى بحق زوجته الثانية في بريطانيا.

قام هيرنانديز، بعد فشل زواجه من أليسون (64 عاماً)، بتقييدها بأصفاد بلاستيكية. استطاعت المرأة ببراعة أن تتملص منها بسرعة، لكنها أقنعته بأن الأصفاد تقيدها.

كانت الزوجة تعلمت مهارات خفة اليد، عندما كانت تعمل مساعدة ساحر.

عندما اقتحمت الشرطة منزلها، كانت أليسون حررت يديها للدفاع عن نفسها بينما أصيب زوجها في شريان رئيسي في الرقبة أثناء محاولة تنفيذ مخططه.

كان قد حكم على هيرنانديز بالسجن 14 عاماً في العام 1993 لقتله زوجته الأولى.

وقالت القاضية هيذر لويد عند النطق بالحكم "من الواضح أن أي رجل قتل أو حاول قتل زوجتين هو شخص خطير".

لكن الأطباء النفسيين يعتقدون أن هيرنانديز يعاني من أعراض الوهم وأن هناك "صلة قوية" بين حالته وسلوكه تجاه زوجته. وأوصوا بإخضاعه للعلاج في وحدة نفسية آمنة قبل إرساله إلى السجن.