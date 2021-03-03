«ميت» يعود إلى الحياة أثناء تشريحه

«عاد رجل هندي إلى الحياة» أثناء تشريح جثته بعد أن كان الأطباء أعلنوا وفاته.

وأفاد موظف في هيئات الرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، بأن الرجل صدرت عنه فجأة بوادر تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

كان الرجل، البالغ 27 عاماً، نقل في نهاية الأسبوع الفائت بعد أن تعرض لحادث دراجة نارية، وهو في حالة حرجة من مدينة ماهالينغابور في ولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته.

ونقلت أسرته «الجثة» إلى مستشفى حكومي قريب، حيث كان من المقرر تشريحها الاثنين.

وقال أقاربه للصحافة المحلية إن متخصصاً في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك.

وأكد مسؤول في هيئات الرعاية الصحية الرواية. وقال إن الشاب نقل فوراً إلى مستشفى آخر، حيث تتحسن حالته.

واعترف المسؤول بأن أطباء المستشفى الخاص أظهروا «سوء تقدير».

وأضاف أن العائلة لم تقدم بعد شكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي.