تلميذ يواسي معلمته برسالة مؤثرة

أبوظبي (الاتحاد) - أرسل تلميذ صغير في ولاية ماساتشوستس الأميركية رسالة مواساة مؤثرة إلى معلمته بعد أن توفي زوجها، بحسب وسائل إعلام أميركية مختلفة.

نشرت المعلمة ميليسا ميلنر، نص الرسالة على حسابها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

وعلقت عليها قائلة: «أنا حزينة على الموت المفاجئ لزوجي، إلا أن طلابي يدفئون قلبي».

وجاء في رسالة التلميذ: «عزيزتي السيدة ميلنر، أنا آسف جداً لخسارتك.. رغم أنك لا تستطيعين رؤية السيد ميلنر، يجب أن تعلمي أنه سيكون هناك دائماً خط يربط بين قلبيكما».

وختم التلميذ رسالته بالقول: «أتمنى أن تشعري بتحسن قريباً».

وأرفق التلميذ رسالته الرائعة برسم تظهر فيه ميليسا وهي تنظر إلى السماء بخط يربط قلبها بقلب زوجها.