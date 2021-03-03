وفاة الناشط والمحامي الحقوقي الأميركي فيرنون جوردان

قالت ابنة الناشط والمحامي الحقوقي الأميركي فيرنون جوردان اليوم الثلاثاء إن والدها توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

نشأ جوردان في جنوب الولايات المتحدة وأصبح زعيما مؤثرا في حركة الحقوق المدنية الأميركية وسياسات واشنطن ووول ستريت.

وقاده دوره كعليم ببواطن الأمور في واشنطن إلى البيت الأبيض، حيث كان صديقا مقربا ومستشارا للرئيس الأسبق بيل كلينتون في تسعينيات القرن الماضي. ولم يتقلد جوردان منصبا حكوميا قط، لكن لم يكن أحد يعرف أفضل منه كيف تسير الأمور في واشنطن.

ووصفه كلينتون وزوجته هيلاري في بيان "بالصديق الرائع".

وقال الرئيس جو بايدن إن جوردان كان محاميا ورجل أعمال رفيع المستوى حارب الظلم طوال حياته ولم يخش مطلقا أن يفصح عما يجول بخاطره.

وأضاف بايدن "إذا كنا نريد تكريمه وغيره من هذا الجيل من نشطاء الحقوق المدنية فعلينا مواصلة ما كانون يفعلونه".



