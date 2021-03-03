«فويدج ستيشن» أول فندق فضائي في العالم!

ستبدأ محطة «فويدج تيشن» التي طورتها شركة «أوربت أسمبلي كوربوريشن» الأميركية في بناء أول «فندق فضائي» في العالم في مدار أرضي منخفض بحلول عام 2025 يشمل مطاعم ودور سينما وغرفا تستوعب ما يصل إلى 400 ضيف.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن فندق «فويدج ستيشن» سيشمل العديد من الميزات التي قد تتوقعها من سفينة سياحية، بما في ذلك المطاعم ذات الطابع الخاص، ومنتجع صحي وسينما.

يسيحتوي الفندق على سلسلة من الكبسولات متصلة بجزء خارجي من الحلقة الدوارة ويمكن بيع بعض هذه الكبسولات لهيئات مثل «ناسا» و«وكالة الفضاء الأوروبية» للاستفادة منها في أبحاث الفضاء.

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن تكلفة بناء محطة الفضاء أو تكلفة قضاء ليلة في الفندق، رغم أن «أوربت أسمبلي كوربوريشن» تقول إن تكاليف البناء أصبحت أرخص بفضل مركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام مثل «سبيس إكس»، و«سبيس أكس فالكون9»، و«ستارشيب». وستتكون محطة «فوييجر كلاس» الفضائية من سلسلة من الحلقات مع عدد من «الوحدات» المتصلة بحلقات خارجية.

ستدير «غريتواي فونديشن» بعض هذه الوحدات البالغ عددها 24 وحدة وستكون مخصصة لمرافق مثل أماكن إقامة الطاقم، وتجديد الهواء والماء والطاقة. وستشمل أيضًا صالة رياضية، ومطبخًا، ومطعمًا، وحانة وغيرها من المرافق الأساسية للأشخاص المقرر تواجدهم في المحطة على المدى الطويل. سيتم تأجير الوحدات الأخرى أو بيعها للشركات الخاصة والحكومات. على سبيل المثال، يمكن للأشخاص شراء واحدة من الوحدات النمطية مقاس 20 × 12 مترًا تصلح كفيلا خاصة أو وحدات متعددة لإنشاء فندق به منتجع صحي وسينما وغير ذلك. يمكن للوكالات الحكومية استخدام المحطة لاستضافة وحدة العلوم الخاصة بها أو لاستخدامها كمركز تدريب لرواد الفضاء الذين يستعدون للذهاب إلى المريخ.



