بالفيديو.. بعد حصول ابنه على أغلى حقنة في العالم: مصري أنا سعيد!

أعرب محمد مصباح والد الطفل ريان المصري المصاب بمرض ضمور العضلات عن سعادته البالغة بعد حصول نجله على أغلى حقنة في العالم، وفق مصادر إعلامية مصرية.

وقالت صحيفة «الوطن» المصرية إن «الحقنة التي حصل عليها ريان يتجاوز سعرها الـ 34 مليون جنيه مصري».

وقال والد الطفل: «مش قادر أقولك على الفرحة اللي أنا فيها، سعيد جداً».

وأضاف أن «هذا الأمر تم بفضل الله وبفضل الدكتورة ناجية علي فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب في جامعة عين شمس».

وأوضح مصباح أن «ابنته أيضاً شقيقة ريان الكبرى تُعاني من نفس المرض (معايا حالة تانية غير ريان.. أخته الكبيرة)».

وتابع أنه «يعمل كموظف عادي في إحدى الشركات (أنا مش في استطاعتي أدفع هذه المبالغ الخيالية، أنا يدوبك مكفيهم علاج طبيعي والعلاجات العادية، مش في استطاعتي نهائياً الأرقام دي)».





