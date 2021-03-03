كيف تقرأ الملصقات على جانب العبوات الغذائية؟

يوصي خبراء الصحة الغذائية بضرورة قراءة الملصقات على عبوات المنتجات الغذائية عند التسوق، والتي يجب أن تتضمن معلومات وافية عن المنتج الغذائي ومكوناته.

وبحسب ما تضمنه تقرير نشره موقع Boldsky، نقلته "العربية" توفر الملصقات الموجودة على جانب أو ظهر العبوة معلومات مفيدة حول التغذية الموجودة في طعام معين.

واليك كيفية قراءة ملصقات الطعام:

أولاً: قائمة المكونات

يجب إدراج المكونات بترتيب تنازلي للوزن. يتم استخدام المكون المذكور أولاً بأكبر كمية في صنع المنتج الغذائي.

ثانياً: تواريخ الصلاحية

يشير "تاريخ انتهاء الصلاحية" إلى أنه يجب استخدام المنتج أو استهلاكه قبل هذا التاريخ المحدد لتجنب تلف الطعام. ويشير تاريخ "البيع بحلول" إلى المدة التي يجب أن يبيع فيها المتجر منتجًا معينًا مثل الحليب والدواجن والبيض والدجاج، حيث إن هذه العناصر قابلة للتلف ويجب بيعها قبل الوقت المحدد.

ثالثاً: القيمة اليومية

إن القيمة اليومية هي كمية العناصر الغذائية في المنتج ومقدارها الذي يلبي النسبة المئوية للقيمة اليومية لنظام غذائي ثابت السعرات الحرارية.

رابعاً: الحقائق الغذائية

تستند الحقائق الغذائية للمنتج عادة إلى حصة تزن 100 غرام للفرد الواحد. توفر الحقائق المذكورة معلومات حول كميات السكر والبروتينات والدهون والكربوهيدرات والزيت المستخدم ومحتوى الصوديوم وما إلى ذلك.