تدهور الحالة الصحية لإيناس عز الدين بعد إصابتها بـ«كورونا»

أكدت مصادر إخبارية مصرية تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية إيناس عز الدين بشكل كبير، جراء إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام.

وقالت الفنانة إيناس عز الدين في تصريح لصحيفة «الوطن» المصرية، إنها مصابة بـ«موجة شرسة من فيروس كورونا»، مشيرة إلى أنه «تم تشخيص حالتها من قبل الفريق الطبي المعالج لها، بأنها مصابة بالفيروس من الدرجة الرابعة».

ولفتت الفنانة المصرية إلى حصولها على جرعات كورتيزون وحقن بشأن سيولة الدم، لافتة إلى تواجد فريق طبي من التمريض معها داخل العزل المنزلي، لمتابعة حالتها الصحية على مدار الساعة، لا سيما مراقبة درجة حرارة جسمها وكذلك نسبة الأكسجين لديها.