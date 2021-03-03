هتلر يُرغم «أمازون» على تغيير شعارها!

اضطر عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» إلى تغيير الشعار الجديد لتطبيق الهاتف الذكي؛ بسبب ما أثير عن الشبه بينه وبين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.

وتخلت الشركة عن شعارها القديم، الذي يظهر الرمز المألوف لعربة التسوق، وابتكرت شعاراً جديداً على هيئة صندوق «أمازون» مع قطعة من الشريط الأزرق بحافة خشنة في الأعلى.

لكن الشريط مع السهم المميز لأمازون، بدا لبعض المتسوقين شبيهاً بوجه هتلر، مما أثار «عدم ارتياحهم»، وتسبب فيما يشبه حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لموقع «سكاي نيوز».

واستجابت الشركة بالفعل لتعليقات مستخدميها، وغيرت شكل الشريط الأزرق بحيث أصبح مستقيماً ومطوياً من جانب، بدلاً من الحواف الخشنة.

وقال متحدث باسم الشركة: «تستكشف أمازون دائماً طرقاً جديدة لإسعاد العملاء. لقد صممنا الأيقونة الجديدة لإثارة الترقب والإثارة والحماس عندما يبدأ العملاء رحلة التسوق على هواتفهم».

تجدر الإشارة إلى أن أمازون لم تعلن صراحة أنها غيرت الشعار بسبب ما أثير عن الشبه بينه وبين هتلر، لكنها أكدت أنها استبدلته «بناء على ملاحظات العملاء».



